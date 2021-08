Confidenciales Roy Barreras, ¿otro escéptico de los economistas?

López Obrador no es el único a quien no lo convencen la experiencia y los técnicos. Lo mismo parece pasarle a Roy Barreras según su presentación en la Asamblea de la Andi la semana pasada. En esta, dejó claro que no creía mucho en los economistas. Presentó una diapositiva con todos los ministros de Hacienda que habían manejado la economía colombiana durante los últimos 30 años, diciendo que no habían solucionado los problemas del país. Esa lista incluía, entre otros, a sus contendores Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas. Agregó que él pensaba tener un muy buen ministro de Hacienda, pero que no iba a revelar el nombre porque lo acusarían de castrochavista.