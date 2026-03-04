CONFIDENCIALES

Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

El candidato, avalado por el partido Colombia Justa Libres, a través de la coalición CR-ALMA, ha visitado varias regiones del país.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 1:41 p. m.
Candidato al Senado Rumenigge Monsalve
Candidato al Senado Rumenigge Monsalve Foto: Suministrada / API

El candidato cristiano Rumenigge Monsalve continúa su campaña al Senado, consolidando un respaldo que abarca distintas regiones y sectores sociales, reuniendo a líderes comunitarios y representantes de expresiones de fe alrededor de una propuesta centrada en “valores, participación ciudadana y trabajo social”.

Monsalve ha recorrido más de 18 departamentos del país, “contando con el apoyo de líderes mototaxistas, campesinos, representantes sociales, mujeres y jóvenes”, así como de comunidades interreligiosas de distintas denominaciones.

Durante sus recorridos, el candidato ha señalado que “la construcción de una mejor Colombia requiere diálogo, reconciliación y participación activa de la sociedad”, incluyendo a las organizaciones religiosas y sociales que, según afirma, cumplen un papel en el tejido comunitario y en la promoción de valores en territorios con limitada presencia del Estado.

Dentro de sus propuestas, Monsalve plantea la creación de un Viceministerio de Asuntos Religiosos, que, según él, permitiría fortalecer la institucionalidad del sector interreligioso, promover el diálogo entre credos y coordinar políticas públicas sobre reconciliación, acción social, salud mental, educación y acompañamiento comunitario.

Confidenciales

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

Confidenciales

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

Confidenciales

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Confidenciales

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Confidenciales

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Confidenciales

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Confidenciales

Procuraduría hace un fuerte llamado a no usar bienes públicos con fines políticos: habría un caso en Tolima

Barranquilla

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Rumenigge Monsalve, candidato cristiano con apoyo interreligioso y social
Rumenigge Monsalve, candidato cristiano con apoyo interreligioso y social Foto: Suministrada / API

La campaña del candidato ha tenido presencia en comunidades y sectores populares, donde ha “promovido el fortalecimiento del liderazgo social, la participación ciudadana y el reconocimiento del papel de las organizaciones de fe en el acompañamiento a las comunidades”.

Monsalve es candidato al Senado avalado por el Partido Colombia Justa Libres, a través de la coalición CR-ALMA.

Más de Confidenciales

Inter Rapidísimo puso en marcha la plataforma compraleacordoba.com

Inter Rapidísimo crea plataforma digital para apoyar a emprendedores afectados por inundaciones en Córdoba

José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá.

José David Castellanos propone que Bogotá tenga autonomía para que el Gobierno nacional no frene los proyectos

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Reunión de seguimiento electoral el 4 de marzo.

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Esteban y Martín Santos

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Edwin Palma sonaría como reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol

El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella.

Juan Daniel Oviedo responde a Abelardo de la Espriella por supuesto comentario despectivo: “No estás listo para representar”

Noticias Destacadas