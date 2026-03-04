Rumenigge Monsalve, el candidato que propone un Viceministerio de Asuntos Religiosos, suma apoyo de sectores interreligiosos y sociales

El candidato cristiano Rumenigge Monsalve continúa su campaña al Senado, consolidando un respaldo que abarca distintas regiones y sectores sociales, reuniendo a líderes comunitarios y representantes de expresiones de fe alrededor de una propuesta centrada en “valores, participación ciudadana y trabajo social”.

Monsalve ha recorrido más de 18 departamentos del país, “contando con el apoyo de líderes mototaxistas, campesinos, representantes sociales, mujeres y jóvenes”, así como de comunidades interreligiosas de distintas denominaciones.

Durante sus recorridos, el candidato ha señalado que “la construcción de una mejor Colombia requiere diálogo, reconciliación y participación activa de la sociedad”, incluyendo a las organizaciones religiosas y sociales que, según afirma, cumplen un papel en el tejido comunitario y en la promoción de valores en territorios con limitada presencia del Estado.

Dentro de sus propuestas, Monsalve plantea la creación de un Viceministerio de Asuntos Religiosos, que, según él, permitiría fortalecer la institucionalidad del sector interreligioso, promover el diálogo entre credos y coordinar políticas públicas sobre reconciliación, acción social, salud mental, educación y acompañamiento comunitario.

Rumenigge Monsalve, candidato cristiano con apoyo interreligioso y social Foto: Suministrada / API

La campaña del candidato ha tenido presencia en comunidades y sectores populares, donde ha “promovido el fortalecimiento del liderazgo social, la participación ciudadana y el reconocimiento del papel de las organizaciones de fe en el acompañamiento a las comunidades”.

Monsalve es candidato al Senado avalado por el Partido Colombia Justa Libres, a través de la coalición CR-ALMA.