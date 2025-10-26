Ruth Maritza Quevedo será el reemplazo de Edwar Libreros en el Viceministerio de Agua, luego de que Petro lo sacara en vivo y en directo

Ruth Maritza Quevedo es economista de la Universidad Nacional y se ha desempeñado como experta y directora ejecutiva de la CRA desde enero de 2023. Su hoja de vida fue publicada para ser el reemplazo de Edwar Libreros en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda.

Hoja de vida de la nueva ministra de Agua | Foto: Semana

La economista Ruth Maritza Quevedo, actualmente experta comisionada de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), figura como la próxima viceministra de Agua y Saneamiento Básico en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, luego del anuncio de la salida del anterior titular, Edward Libreros, hecha por el presidente Gustavo Petro.

La designación de Quevedo se produce en medio de los cuestionamientos que el presidente Petro hizo sobre la no aplicación de un nuevo régimen tarifario de aseo, y que le costó la salida al exviceministro.

“Hace poco estaba hablando de nuestro programa Basura Cero, por el que me echaron de la Alcaldía de Bogotá, y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro le cree más a Andesco que a nosotros”, señaló Petro.