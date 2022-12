Confidenciales “Saben que no volverán a gobernar en dos décadas”: Gustavo Bolívar se despachó contra el uribismo por crisis en Perú

La detención del presidente del vecino país, Pedro Castillo, generó agrios enfrentamientos en redes sociales, y Gustavo Bolívar, senador por el Pacto Histórico, y uno de los más acérrimos defensores del modelo de Gobierno de la izquierda en el continente, se trenzó en una dura pelea contra uno de sus contradictores naturales, Miguel Uribe, uno de los parlamentarios con mayor ascendencia en la oposición.

Bolívar respondió a varios trinos de Uribe, en los que aplaudía la decisión del Congreso peruano con respecto a Castillo y en los que criticaba que los gobiernos de izquierda siempre se victimizan cuando están en problemas de gobernabilidad o salen de él.

En la misma red social, el parlamentario del Pacto Histórico respondió con vehemencia, asegurando que la gestión del Gobierno es tan exitosa que el uribismo no regresará al poder: “Miguel Uribe incitando a un golpe de Estado. ¡Es el sueño de la ultraderecha! Porque con el gran Gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la Corrupción.