Confidenciales “Salió Roy Barreras y entró Juan Fernando Cristo”: la ‘renovación’ en el Pacto Histórico que destaca María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal, por medio de su cuenta personal en Twitter se refirió este sábado al anuncio del senador por el Pacto Histórico, Roy Barreras, y también al del exfuncionario del gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo.

El senador, Roy Barreras, tomó la decisión, este sábado 11 de junio, de distanciarse de la campaña del Pacto Histórico al argumentar que su permanencia activa podría ser utilizada para ataques en medio de la contienda electoral que se definirá en una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio.

Su decisión se da días después de que SEMANA revelara unas grabaciones en donde integrantes del Pacto Histórico; entre ellos, el mencionado senador, discutían un plan de guerra sucia para afectar a Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial, quien para ese entonces estaba de segundo en los sondeos y le pisaba las suelas a Gustavo Petro en la intención de voto. El plan también pretendía afectar a otros candidatos.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, trinó Barreras.

En medio del revuelo que han generado los ‘petrovideos’ y tras la decisión de Roy; este sábado también se conoció la postura política del exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien por medio de su cuenta personal en Twitter indicó que Petro se convierte, para su concepto, en la mejor opción que tiene el país.

“Los integrantes de En Marcha (@SomosEnMarcha) votaremos a conciencia el próximo 19 de junio. Quienes suscribimos esta declaración lo haremos por Gustavo Petro. Es la mejor opción para consolidar el cambio en Colombia, avanzar en La Paz y defender los derechos de las víctimas”, dice la publicación de Cristo.

Es por esto que la senadora Cabal menciona que el Pacto Histórico hizo un cambio entre Roy y Cristo e incluso señala que esta decisión es semejante a que Judas hubiese reencarnado en Santos, haciendo referencia al expresidente de la nación Juan Manuel Santos.

“El Pacto histérico hizo una gran renovación: salió Roy Barreras y entró Juan Fernando Cristo. Es como si Judas hubiera reencarnado en Santos”, trinó Cabal en su cuenta de Twitter.