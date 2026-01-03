Confidenciales

Salud mental: la Ley que aprobó el Congreso para garantizar la atención integral

La representante Gloria Liliana Rodríguez presentó el balance legislativo del 2025.

Redacción Confidenciales
4 de enero de 2026, 2:56 a. m.
Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara.
Gloria Liliana Rodríguez, representante a la Cámara. Foto: Prensa Gloria Liliana Rodríguez.

La representante Gloria Liliana Rodriguez, nacida en Sevilla, Valle del Cauca, pero representante por Cundinamarca, ha sido una de las más destacadas congresistas de la actual legislatura y actualmente es la presidenta de la Comisión Cuarta.

Como es habitual, cada congresista presenta su balance legislativo para contar todo el trabajo que se adelantó y Rodríguez, publicó el suyo para socializar lo hecho en el 2025.

Por esa razón, asegura que una de las leyes más importantes que se aprobó fue la de la salud mental, iniciativa que ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro y que busca actualizar la legislación sobre el tema garantizando la atención integral, el acceso equitativo y la promoción enfocada en la prevención, el bienestar psicosocial y la inclusión social.

“Es clave en la formulación de leyes para fortalecer la normatividad, el mejoramiento de la infraestructura y la formación del talento humano en salud mental, siendo una voz importante en la Comisión Accidental de Salud Mental del Congreso”, dice el balance legislativo.

Congreso de la República de Colombia
Congreso de la República de Colombia Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Así mismo se resalta que la congresista ha liderado otras iniciativas como la ley que busca fortalecer las competencias de los concejos municipales y distritales que incluye mecanismos para que las observaciones sustentadas en diagnósticos comunitarios, audiencias públicas y ejercicios de participación ciudadana “sean evaluadas y respondidas formalmente por las administraciones locales. Con la finalidad de tener mayor equidad, la parlamentaria Liliana Rodríguez fue una de las ponentes del proyecto que reconoce como derecho el subsidio de transporte y viáticos a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal", se reitera.

Finalmente se resalta el papel que tuvo por el manejo de las comisiones económicas al sacar adelante el proyecto que aprobaba el Presupuesto General de la Nación, luego de innumerables reuniones de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara.

“Todos los partidos políticos con asiento en el Legislativo, resaltaron la labor de la Representante Rodríguez como Presidenta de las comisiones económicas, dando las garantías que una discusión de este calibre genera. Su habilidad en el manejo de las plenarias económicas dieron sus frutos al aprobar el Presupuesto para 2026 y dejar al lado el fantasma del decretazo, que se presentó el año pasado”.

Noticias Destacadas