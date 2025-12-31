Política

Salud mental: la lucha de Olga Lucía Velásquez en el Congreso de la República

La congresista presentó su balance de gestión de 2025 y explicó en detalle la importancia de ese tema.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 3:01 p. m.
Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara.
Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara. Foto: Cortesía

Como es habitual cada fin de año los congresistas presentan su balance legislativo para contarles a sus electores el trabajo realizado en el Congreso de la República.

Por esa razón, la representante Olga Lucía Velásquez habló sobre su lucha por la salud mental en Colombia, un tema de gran importancia para el país.

La congresista aseguró que la salud mental dejó de ser un tema marginal para convertirse en una prioridad legislativa y Velásquez abanderó las discusiones en el Legislativo. técnico y territorial a este frente.

El 25 de junio de 2025 el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2460, una norma que tardó más de dos años en construirse y que creó, por primera vez, una institucionalidad robusta en salud mental: una dirección nacional en el Ministerio de Salud y una subcuenta presupuestal propia que contará con 50.000 millones de pesos para su ejecución en 2026, además de programas de prevención, atención comunitaria y tamizajes en colegios.

Congreso de la República de Colombia
Congreso de la República de Colombia Congreso fachada Bogota agosto 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según el balance legislativo, Velásquez convirtió la salud mental en una causa permanente del Congreso.

“Lideró más de 20 eventos propios y en alianza con universidades, empresas, alcaldías y organizaciones sociales; atendió más de 40 invitaciones en territorios y medios de comunicación; y sostuvo una mesa técnica permanente con el Ministerio de Salud para vigilar la implementación real de la norma y octubre se consolidó como el Mes de la Salud Mental”, dice el informe.

La representante presentó 129 constancias en plenaria y más de 250 proposiciones para reforzar proyectos relacionados con la salud mental, la educación emocional, la atención a poblaciones vulnerables y las condiciones laborales del personal sanitario.

Velásquez aseguró que en 2026 la meta es que la ley no quede únicamente en el papel y buscará poner el bienestar emocional en el centro del desarrollo, con políticas que previenen la violencia, fortalecen la convivencia y cuidan la vida en la cotidianidad desde los barrios hasta todo el país.

