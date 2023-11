Samuel Azout cuenta macabro crimen de Hamás; descuartizar viva a una mujer embarazada. “Esto es lo que no condena el presidente de Colombia”

No te dejes engañar!



Este es el genocidio: Ya no hay judíos en países árabes. Todos fueron perseguidos.



En cambio, la población árabe y palestina en Israel y territorios en disputa no ha hecho sino aumentar grandemente.



Miente…miente…que algo queda. Estrategia del terror. https://t.co/CPncggrhC6 pic.twitter.com/0xvIuLtZDz