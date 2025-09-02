Suscribirse

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, se quedó sin abogado en medio del proceso penal que enfrenta por la UNGRD

La renuncia del abogado se produjo este 1.º de septiembre.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 2:12 p. m.
Sandra Ortiz, Abogado Oswaldo Medina
Sandra Ortiz, abogado Oswaldo Medina | Foto: SEMANA

El reconocido abogado penalista Oswaldo Medina renunció en las últimas horas a la defensa de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones involucrada en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

La renuncia de Medina se dio justo en momentos en que la Fiscalía acusó a Ortiz por su participación en esta trama corrupta, que la tiene detenida en la Estación de Carabineros de la Policía, en Bogotá.

Medina fue clave en los contactos que sostuvo Ortiz, inicialmente, con la Fiscalía, en busca de un principio de oportunidad que, a la postre, fue extrañamente rechazado, pese a que la exfuncionaria ofreció entregar información y pruebas que comprometerían al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González; al expresidente del Senado, Iván Name; y al exsecretario jurídico del Palacio, Vladimir Fernández, hoy magistrado de la Corte Constitucional, tal como lo reveló SEMANA en exclusiva.

En diálogo con SEMANA, Medina señaló: “Concluida la audiencia de acusación, consideré que es bueno que el proceso que se sigue contra ella tenga nuevas ideas. Quedamos en buenos términos y espero que pueda salir adelante”.

Contexto: Exclusivo: SEMANA revela los chats de Sandra Ortiz sobre cómo se habría ‘cuadrado’ la elección de Vladimir Fernández en la Corte Constitucional, con plata corrupta de la UNGRD

Durante la audiencia de acusación contra Sandra Ortiz, este lunes 1.º de septiembre, la Fiscalía señaló que la exsenadora de la Alianza Verde tuvo “pleno conocimiento” del entramado de corrupción de la UNGRD, y que el dinero que se estaba movilizando para la entrega de los sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, “provenía de recursos de la UNGRD”.

Gustavo PetroPacto históricoUNGRDCarlos Ramón González

