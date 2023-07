Confidenciales ¿Se abre paso una tercería para la próxima presidencia del Senado?

La pelea por la presidencia del Senado está para alquilar balcón. Hasta hace unas semanas, la competencia era entre los senadores Inti Asprilla, cercano a Gustavo Petro, y Angélica Lozano, más distante del Gobierno. Como no se han podido poner de acuerdo, SEMANA conoció que el senador Iván Name decidió postular su nombre. Él no había querido hacerle fuerza a la presidencia, pero las llamadas de congresistas de varios partidos lo motivaron. En los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical, entre otros, lo ven como un peso pesado porque no radicaliza y ofrece garantías. El Partido Verde convocará a la bancada en pleno, incluidos los integrantes de la Coalición Centro Esperanza, y tomará la decisión de llegar el 20 de julio con un solo candidato. ¿Quién será?