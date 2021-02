Confidenciales Se calientan los ánimos antes de la elección de rector en el Externado

En marzo próximo, la Universidad Externado de Colombia elegirá a quien será su nuevo rector y reemplazará a Juan Carlos Henao, quien estuvo ocho años al frente de la institución de educación superior que maneja más recursos en el país.

Opositores a la gestión del actual rector Juan Carlos Henao denuncian que desde la universidad se busca que los profesores y alumnos no participen en la consulta interna. No obstante, desde el otro sector aseguran que la elección cuenta con todas las garantías.

Según un estudio del Observatorio de la Universidad Colombiana, en 2019 el centro de estudios presentó un patrimonio que superó los 3 billones de pesos. Para algunos es indispensable que haya un nuevo rumbo en la rectoría y se desligue de cierta manera de la familia Hinestrosa, ya que desde la muerte de Fernando Hinestrosa, quien fue rector durante 49 años, el elegido para sucederlo fue Juan Carlos Henao y este nombró a Marta Hinestrosa, hija del exrector, como secretaria general de la universidad.

Por esa razón, varios profesores, entre ellos dos que hoy son candidatos a suceder a Henao, fundaron el medio El Radical. Allí cuestionan principalmente el supuesto secretismo con el que toman las decisiones, al tiempo que critican el hecho de que no se comparta con la comunidad los resultados de auditorías externas que se han realizado. Este martes, en El Radical publicaron una noticia en la que una fuente anónima dentro de la universidad les asegura que se puso en marcha una estrategia para deslegitimar la consulta al cuerpo docente para la designación del nuevo rector.

De acuerdo con el medio fundado por algunos docentes, la intención de la rectoría es obstaculizar y desalentar la participación en una consulta, dado que son favoritos los candidatos que no siguen la línea de la rectoría de Henao. No obstante, docentes ajenos a El Radical consideraron que no hay motivo de preocupación para el proceso de elección, dado que se realizará virtualmente tal y como se hizo la elección de consejo directivo el año pasado, proceso en el que quedaron elegidos mayoritariamente opositores a la gestión de Henao y Marta Hinestrosa. Además, aseguraron que habrá una auditoría externa, por lo que no hay lugar a preocupación.

El 22 y 23 de febrero, cerca de 5.000 estudiantes y 800 profesores votarán para definir cuál de los cuatro candidatos prefieren. Sin embargo, esta consulta es no vinculante: los nueve miembros del consejo directivo, quienes en últimas votarán entre los cuatro candidatos, podrían seguir o no la decisión de esta elección.

La segunda semana de marzo, el consejo directivo –conformado por el rector, dos estudiantes y seis docentes– se reunirá para votar. Según pudo conocer SEMANA, el consejo está dividido. Dos de los maestros apoyan abiertamente a Maya, mientras que otros tres –que forman parte de un grupo llamado Diálogo Externadista– no votarán por nadie que represente la continuidad de Juan Carlos Henao y anunciaron que elegirán en bloque. El profesor restante no ha manifestado un candidato predilecto. En el caso de los estudiantes, se espera que voten en concordancia con la consulta no vinculante, razón por la cual esta elección, en la que muchos pronostican una victoria de Hernando Parra, será crucial para definir las mayorías en el consejo directivo.