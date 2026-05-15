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Sebastián López, del Centro Democrático, pidió auditoría internacional y cuestionó origen de los recursos para financiar campaña de Iván Cepeda

El militante de derecha aseguró que el candidato debe revelar si está pagando sus actos políticos con recursos del Estado o de estructuras criminales.

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Redacción Semana
15 de mayo de 2026 a las 5:27 p. m.
Sebastián López renunció al Concejo de Medellín.
Sebastián López renunció al Concejo de Medellín. Foto: Tomado de www.sebastianlopez.org

El dirigente del Centro Democrático Sebastián López lanzó fuertes cuestionamientos contra la financiación de la campaña política de Iván Cepeda y pidió una auditoría internacional al Consejo Nacional Electoral para establecer el origen de los recursos que estarían siendo utilizados en eventos y movilizaciones del congresista.

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Durante unas declaraciones públicas, López aseguró que existen inconsistencias en los reportes de gastos de campaña de Cepeda, particularmente en el rubro relacionado con actividades y eventos políticos. Según afirmó, en las cuentas oficiales aparecen registrados “cero pesos” en gastos, pese a que el senador habría participado en más de cien encuentros políticos en diferentes regiones del país.

Exigimos una auditoría, ojalá internacional, al Consejo Nacional Electoral y a la campaña del heredero Iván Cepeda”, afirmó López, quien sostuvo que es necesario establecer si los recursos provienen del Gobierno Nacional o de estructuras criminales.

El dirigente político también mencionó actividades realizadas en Medellín, donde, según dijo, se habrían movilizado buses, alimentos y logística para concentraciones políticas. En sus declaraciones aseguró que en esos eventos participan sectores afines al Gobierno y cuestionó el supuesto uso de recursos públicos.

Además, López señaló directamente a grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN, afirmando que estos respaldarían políticamente a Cepeda, aunque no presentó pruebas sobre dichas acusaciones.

“Exigimos saber con qué plata está financiando Cepeda esta campaña: o con la plata de los contribuyentes colombianos o con la plata de estructuras criminales”, manifestó.