Confidenciales Secretos de una reunión de la Coalición de la Esperanza

Antes de sentarse en el Metropolitan Club a dialogar sobre el ingreso de Alejandro Gaviria a la Coalición de la Esperanza, las cosas ya andaban mal para esa alianza. El exministro de Salud había hecho comentarios desobligantes en el diario El Tiempo en contra de algunos de sus integrantes que criticaban el eventual respaldo de César Gaviria. “No me gusta el purismo ni narcisismo moral, me parece inconveniente... los puros buscando a los menos puros para depurarlos. Me parece eso antipático”, dijo. Sergio Fajardo fue el más molesto en el encuentro, que se extendió una hora y en el que hubo más de un indirectazo. Para rematar, Gaviria apareció en un video en el que intentó dividir a la Esperanza. Aseguró que Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle tuvieron buena voluntad, con lo cual el vainazo a los demás quedó claro. Lo extraño es que todos, incluidos los mencionados por Alejandro Gaviria, coincidieron en un comunicado posterior en condicionar su ingreso a esa coalición.