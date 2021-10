Confidenciales Congresista del Centro Democrático dice que votó No en el plebiscito y que ahora votaría por el Sí

Se cumplieron cinco años del fallido plebiscito del acuerdo de paz firmado por el entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc. El Centro Democrático ha sido uno de los partidos políticos que han mostrado su férrea oposición al acuerdo de La Habana.

Sin embargo, uno de sus representantes a la Cámara, Edward Rodríguez, reconoció que en su momento votó por el No en el referendo, pero hoy votaría por el Sí. “Hace 5 años vote NO, por convicción. Hoy votaría SI, unificando al país y construyendo paz con legalidad. Me propondré sacar adelante la sala especial para los miembros de la fuerza pública en la @JEP_Colombia. Hay que pasar la página!”, trinó.

Asimismo, en la mañana de este domingo, el congresista insistió en que sigue manteniendo las críticas al proceso de paz, pero aseguró que el país necesita otro rumbo: “Repito. Hace 5 años vote NO y lo hice con convicción, ante la impunidad de ese acuerdo. Hoy 3 de octubre del 2021 sigo manteniendo los principios intactos y las críticas a ese proceso, el tiempo nos dio la razón. Pero tenemos que construir una NUEVA PAZ que UNA a Colombia”.