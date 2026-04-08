Senador electo Germán Rodríguez cuestiona a Petro por llamado de atención a militar: “La peor humillación”

El senador electo Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, cuestionó al presidente Gustavo Petro por el llamado de atención que hizo a un general de la fuerza pública en pleno evento.

“Presidente Petro, la peor humillación de nuestros ejércitos de aire, mar y tierra y nuestra Policía es haberlo tenido como presidente. Y si ya sabemos cómo es un presidente del M-19, no quiero saber cómo es un presidente de las Farc —y me refiero a su heredero, me refiero a Iván Cepeda—”, afirmó el senador electo.

El regaño que había enviado Petro en pleno evento fue: “Sí, general, pero usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?, porque yo soy su comandante”.

Rodríguez ya había reclamado por supuestas “humillaciones” por parte del mandatario en contra de Petro. Por eso radicó un derecho de petición ante el Ministerio de Defensa luego de que el mandatario dijera que supuestamente hay infiltrados de la Fuerza Pública y que por eso no han podido capturar a alias Iván Mordisco.