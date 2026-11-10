En medio del escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican al expresidente Gustavo Petro, luego que Delcy Jiménez dijera en SEMANA que el exmandatario le pagó servicios sexuales con contratos, quien alzó su voz fue la excongresista Katherine Miranda.

Los perfiles falsos que Gustavo Petro habría usado para hablar con Deicy Jiménez: Andrés Maldonado, Michel Foucault, entre otros

A través de X, la exrepresentante Miranda empezó diciendo este martes, 10 de noviembre: “Cuando Petro era presidente, valientes mujeres periodistas se atrevieron a destapar sus problemas con la droga y abusos de poder para someter a mujeres sexualmente. En ese momento las crucificaron, las quemaron en la hoguera, las violentaron. Hoy yo sí quiero agradecerles por el coraje que tuvieron al enfrentarse al hombre más poderoso en ese momento”.

Al final de su mensaje en la citada red social, la excongresista se fue de frente contra las feministas.

“Ser feminista no es llevar un pañuelo amarrado al cuello o a la muñeca, es denunciar, es alzar la voz, es ser luz en medio de la degradación”, dijo puntualmente Miranda.