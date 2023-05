Confidenciales “Seré presidenta de Colombia”: María Fernanda Cabal hace gran confesión

La senadora colombiana María Fernanda Cabal ya la tiene clara y aspirará a la presidencia de Colombia para el próximo periodo.

Con tres años de antelación, ya hace planes para ser la primera mujer presidente en toda la historia política del país. “Si es la voluntad de Dios, seré presidenta de Colombia. Es mi momento”, dijo en palabras al medio español El País, quien la entrevistó en su casa.

Pero esta meta de Cabal no nació en 2023. En 2022 en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, ya tenía claro que quiere ser quien dirija al país de 2026 a 2030.

En medio de sus declaraciones, la senadora del Centro Democrático, que es el partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, expresó su deseo de ser la primera jefa de Estado, asegurando: “Sí. Quiero ser la primera mujer presidente de Colombia [...] Siempre será una oportunidad. La adversidad da más oportunidad también de brillar. Es una gran oportunidad si seguimos con vida, ¿no? Las amenazas son muy grandes, dijo a Semana en aquella ocasión.

Además, también argumentó que la califiquen de ser la líder de la oposición del gobierno del presidente Petro.

“Me encanta que la gente piense que soy la jefa de la oposición, pero no me puedo dar ese título. Si lo da la gente, tiene la legitimidad de lo que la gente siente, piensa y ve, así sean adversarios. Si así lo ven Roy y otros partidos, bienvenido. Me gusta esa postura”, aseveró.

Sin lugar a dudas Cabal es una gran líder de la derecha y si las cosas terminan mal para el primer gobierno de izquierda de Colombia, la senadora tendría grandes chances de ser presidente del país.