La campaña por la Presidencia está al rojo vivo cuando todavía falta un poco menos de dos meses para que los colombianos acudan a las urnas el próximo 31 de mayo a elegir al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Sergio Fajardo, el candidato que quiere “barrer” la corrupción, cuestionó nombramiento de Wilmar Mejía en la UIAF

En medio de esa carrera por la Presidencia, los diferentes candidatos no han dejado de atacarse mutuamente para defender las ideas con las que esperan convencer a los electores de que son la mejor opción para votar.

En las últimas horas, el candidato Sergio Fajardo se fue de frente contra su adversario Iván Cepeda, a quien criticó por las posturas que ha adoptado en los últimos días frente a la polémica por la parranda en la cárcel de Itagüí y su negativa a participar de debates presidenciales.

Fajardo calificó el silencio que ha guardado el candidato presidencial como “cómplice e incoherente”, principalmente por lo ocurrido en la última semana con todo lo que tiene que ver con la denominada paz total.

“Ni una sola palabra sobre la parranda de los ‘gestores de paz’ en la cárcel de Itagüí”, señaló el candidato, al resaltar las palabras de Cepeda acerca de que no se va a pronunciar contra la paz.

En medio de la fuerte polémica que se desató en el país por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, la reacción del candidato dejó perplejos a muchos. Cepeda, al ser abordado por la prensa, expresó: “De mí no esperen declaraciones contra la paz”, haciendo referencia a la controversia.

Otra de las críticas que le lanzó Fajardo a Cepeda está relacionada con la negativa a debatir con otros candidatos. “Hace cuatro años, Gustavo Petro y él exigían debates. Hoy, en el poder, silencio total”, señaló.

Por eso, el candidato presidencial aseguró que “Colombia necesita ver a sus candidatos presidenciales debatiendo. Estamos listos”.