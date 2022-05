Confidenciales Sergio Fajardo llegó a Pereira: así será su agenda

Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de la República, llegó este jueves 19 de mayo a la ciudad de Pereira en medio de su campaña política. En la capital del departamento de Risaralda, el aspirante cumplirá una apretada agenda que iniciará a las 12:15 p. m. con un almuerzo con la Sociedad de Mejoras y el Comité Intergremial.

Posteriormente, a eso de las 2:15 p. m. ofrecerá una rueda de prensa; finalmente se dirigirá hacia el centro de Pereira para distribuir volantes de su campaña y tener contacto directo con los ciudadanos.

A su vez, Fajardo aprovechó para compartir en Twitter un mensaje tras su llegada a esta ciudad: “Ya estamos en Pereira, una ciudad que este 29 de mayo va a decir no más a la política tradicional, no más a la corrupción y no más a los mismos de siempre. Vamos por un cambio real que convoque a todas las personas”.

Este jueves 19 de mayo el candidato también compartió en Twitter un breve mensaje en el que advirtió que “no hay una varita mágica para cambiar el país de un día para otro”.

Y concluyó diciendo: “Pero nosotros podemos trazar una ruta de cambio responsable y que entienda el dolor que tiene Colombia”.