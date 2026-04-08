Sergio Fajardo nombra a Antonio Celia como consejero en el Caribe

Sergio Fajardo, candidato presidencial, anunció que Antonio Celia ocuparía el cargo de consejero presidencial en el Caribe en dado caso de que gane las elecciones.

Celia fue presidente de Promigas (1992 y 2018), presidente de la junta de dirección nacional de la Andi, del consejo privado de competitividad y miembro del consejo privado para una paz sostenible.

La escoba, el nuevo símbolo de la campaña presidencial de Sergio Fajardo

“Actualmente, es miembro de los consejos directivos de la Universidad del Norte, de Fedesarrollo, de la Fundación Pies Descalzos, de la Fundación Ideas por La Paz, del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, cofundador de la Fundación La Cueva y miembro de su junta directiva”, resaltó la campaña de Fajardo.