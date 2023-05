Confidenciales “Si el viceministro no tiene la confianza del Gobierno para ir a las mesas de concertación, no es mi problema”: Víctor Salcedo se despachó contra Edwin Palma

El representante Víctor Manuel Salcedo, del Partido de la U, cuestionó fuertemente al viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien sugirió que el congresista “no leyó” la reforma laboral del Gobierno, tras haber presentado una ponencia alternativa sobre ese proyecto.

El congresista le pidió al funcionario del Gobierno dar el debate en la comisión y no a través de las redes sociales.

“Yo quisiera decirle al viceministro desde acá que ojalá él hubiera participado de las mesas de concertación porque no lo vi (...) y si el viceministro no tiene la confianza del Gobierno para llevarlo a las mesas de concertación, o de la ministra, eso no es mi problema, y apelo a una frase del viceministro, pues ‘de malas’”, aseguró Salcedo.

El parlamentario pidió respeto por parte de los funcionarios del Gobierno. Dijo que las críticas son porque no hace parte del “unanimismo” alrededor de la Casa de Nariño.

“En las mesas de concertación y donde estuvimos sentados, no lo vi”, reclamó Salcedo. Señaló que ahí es donde se debe dar el debate y que por eso no va a permitir que a través de las redes sociales lo ponga en tela de juicio.

“¡Aquí hay un congresista que da la cara y aquí lo espero!”, afirmó Salcedo.

Las críticas contra el representante de La U por parte de Palma generaron un llamado de solidaridad de varios miembros de la oposición. Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, pidió que el viceministro asista la próxima semana a las sesiones de la comisión y le pida disculpas a Salcedo y a los demás parlamentarios, o de lo contrario, que sea declarado persona no grata en ese espacio.

Andrés Forero del Centro Democrático, también se solidarizó con Salcedo. “Quiero solidarizarme con el representante Víctor Salcedo porque no puede ser que un viceministro de este Gobierno venga a maltratar al representante Salcedo y en persona suya a todos los congresistas porque el representante presentó una ponencia alternativa”, aseguró Forero.

“¿La leería? Quisiera debatir en público con el representante sobre el contenido”, dijo Palma, reaccionando a un mensaje del Partido de la U en el que explicaron por qué Salcedo presentó la ponencia alternativa y no suscribió la del Gobierno.