Confidenciales Sí habrá moción de censura contra el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes

Después de toda la polémica que se generó por el resultado de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, en la plenaria del Senado, la mesa directiva de la Cámara de Representantes tomó la decisión de que sí se votará la petición que hizo la oposición en esta corporación. La sesión será este martes 1 de junio.

La decisión estaba en suspenso porque aunque se había hecho el debate, el resultado del Senado llevó a pensar que no se podría adelantar la votación. No obstante, el presidente de la Cámara, Germán Blanco, dijo que han “encontrado algunas diferencias sustanciales en la motivación de las dos proposiciones, la que se votó en el Senado y la que se presentó en Cámara y no se ha votado”.

En ese sentido, consideran en la Cámara, no se estaría violando el último inciso del artículo 135 de la Constitución Nacional en donde se indica que “pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma”.

Se espera un pronunciamiento oficial de la mesa directiva de la Cámara, pero lo cierto es que las mayorías están con la institucionalidad del país y en esta corporación tampoco prosperaría la moción de censura contra Diego Molano.