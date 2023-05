Confidenciales “Si hubiera seguido tus consejos no me habría equivocado tanto”: el sentido mensaje del embajador Armando Benedetti a su madre

Confidenciales “Si hubiera seguido tus consejos no me habría equivocado tanto”: el sentido mensaje del embajador Armando Benedetti a su madre

Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, felicitó a su mamá, Genoveva Villaneda, por el Día de la Madre. El exsenador la homenajeó con un sentido mensaje que compartió en redes, hablando sobre sus errores, sus demonios y cuán feliz sería si hubiera seguido los consejos de su progenitora.

En primer lugar, Benedetti aseguró que sus “descuidos” no son falta de amor y le agradeció a su madre por siempre estar a su lado.

Si hubiera seguido todos los consejos de mi madre, cuánta felicidad tendría hoy. Te amo, Genoveva. Gracias por darme vida. Gracias, mamá. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 14, 2023

“¡Hola! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Te amo! Y nunca mi descuido hacia ti es sinónimo de falta de amor. Siento agradecimiento por estar siempre a mi lado, pase lo que pase y haga lo que haga... Gracias por todo el amor que me has dado sin esperar nada a cambio. Si hubiera seguido tus consejos no me habría equivocado tanto”, escribió el exsenador.

El embajador continuó, resaltando que su madre ha estado para pelear contra los “demonios” del embajador y para perdonar sus errores.

“Vengo con defectos de fábrica, los traigo desde el más allá y tú siempre has estado ahí para pelear contra mis demonios, para consentirme y para decir que mañana es posible, que todo pasará... Y así haya cometido el mismo error mil veces, me has abierto los brazos. Siempre me has consentido muy a pesar de mí”, agregó.

A mi mamá: Vengo con defectos de fábrica, los traigo desde el más allá y siempre has estado ahí para pelear contra mis demonios, para consentirme y para decir que mañana es posible, que todo pasará. Has tenido el mismo amor y la misma cara para los buenos y los malos ratos… pic.twitter.com/JpPFocDZvl — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 14, 2023

Concluyó, finalmente, resaltando la belleza de su madre: “¡Eres divina! Siempre has tenido el mismo amor y la misma cara para los buenos y los malos ratos, para los días de orgullo y para los de la decepción. ¡Gracias por todo! ¡Estás entre las mamás más bonitas del planeta! No es porque seas mi mamá. ¡Te amo!”.