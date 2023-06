Confidenciales “Si leyera un poquito más, sabría que ‘banalizar’ no se escribe con ‘v’”: Enrique Peñalosa a Daniel Quintero

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa aprovechó un error de ortografía del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para criticarlo. “Daniel Quintero, si leyera un poquito más, sabría que ‘banalizar’ no se escribe con ‘v’”, aseguró el exmandatario de la capital.

@QuinteroCalle si leyera un poquito más, sabría que "banalizar" no se escribe con "v" https://t.co/6TlA0oBYr0 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 1, 2023

El mensaje que había enviado el mandatario local y en el que tuvo el error fue: “la violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y vanalizando [sic] los miles de casos reales. La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos. Por último: Quien me dió la información con pruebas adicionales me ha pedido anonimato y donar la recompensa a una fundación contra la violencia de género. Acordé con Deninson que lo haré yo para una fundación en Medellín, mientras que él lo hará para una fundación en Cali”, informó el mandatario.

Quintero se refiere al escándalo que generó el hecho de que se conociera que el supuesto ataque machista en contra de Catalina Ortiz fue en realidad un montaje, como lo reconoció la propia precandidata luego de que varios la cuestionaran por esos hechos.

La agencia que venía trabajando para la política vallecaucana reconoció que se trató de una escena montada, supuestamente para generar consciencia sobre la violencia en contra de la mujer. Y que, supuestamente, Ortiz no sabía que era falso.

Quintero fue uno de los que precisamente encontró detalles que parecían irregulares. El mandatario local ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para dar con el supuesto agresor, lo que llevó a varias personas a darle pistas, como él narró.

Fue cuando cuestionó que el hombre que se veía en el video agrediendo a Ortiz era un trabajador de la agencia que contrató la candidata para su campaña electoral. “Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no solo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al ‘agresor’ y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”, afirmó Quintero.