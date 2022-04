Confidenciales “Si se le cayó Hidroituango, se le cae el país. No podría ser un buen presidente”, Diana Osorio habla de Fajardo

Luego de anunciar su respaldo al candidato Gustavo Petro para las próximas elecciones en Colombia, Diana Osorio, esposa del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hizo una comparación de las propuestas de gobierno y logros del líder de izquierda y los demás competidores en esta contienda.

En entrevista con SEMANA, Osorio sostuvo que al revisar las hojas de vida y logros de Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro cuando fueron alcaldes (de Medellín y Bogotá), las cifras respaldan este último, especialmente en reducción de la pobreza.

Frente a Sergio Fajardo, sostuvo que el país aún no le perdona su actitud en las pasadas elecciones donde ganó Iván Duque, ya que esperaban su apoyo para lograr un cambio en la historia del país, y que eso le pasará factura hoy en día.

“Si se le cayó Hidroituango, se la cae el país. Él no tomó posición, una persona viendo al país entre la decisión de elegir la continuidad de Uribe o elegir un cambio y va a relajarse. Sí, las ballenas son hermosas, Nuquí también, nadie dice que no, el Pacífico es hermoso, pero hay momentos en los que la apatía no se perdona”, dijo esta especialista en temas de paz y promoción de la no violencia.

Al ser consultada de por qué, siendo paisa, elegirá una persona de otra región (Gustavo Petro), dijo que más allá del lugar de nacimiento, al país le deben importar los resultados, dejando atrás los regionalismos y siempre tratando de pensar en el bienestar de las personas más humildes.

“Independiente de si es costeño, si es del Amazonas, de Arauca, de Putumayo; yo creo en los que proponen un cambio. Las cifras sociales de Petro en su alcaldía fueron muy buenas, la pobreza multidimensional pasó de 11.1 a 4.1 %. 500 mil personas dejaron de ser pobres”, agregó Diana Osorio.

Esta mujer, considerada la mano derecha y alguien que influye mucho en las decisiones del alcalde Quintero, dijo que votará por Gustavo Petro, ya que siente que es momento de que el país le apueste al cambio.