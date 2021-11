Confidenciales ¿Simón Gaviria se distancia de Alejandro Gaviria?

Foto: Archivo particular

En sus secretos en La FM, la periodista Darcy Quinn contó este martes que el precandidato presidencial Alejandro Gaviria no solo se está distanciando del expresidente César Gaviria, jefe natural del Partido Liberal, sino también de su hijo, el exdirector de Planeación Nacional Simón Gaviria.

Según Quinn, hace unos días hubo una fuerte discusión entre Simón Gaviria y Alejandro Gaviria. De acuerdo con dicha versión, Simón le reclamó a Alejandro porque no tiene en cuenta al Partido Liberal, no se reúne con la bancada de congresistas y representantes a la Cámara y le dijo que, de esa manera, no iba a llegar ningún lado en las elecciones presidenciales de 2022.

Quinn dijo que incluso Simón llegó a calificar de “traidor” a Alejandro por reunirse con otros políticos sin tener en cuenta que fueron ellos, en el Partido Liberal, quienes se inventaron su candidatura a la Presidencia.

Alejandro le respondió a Simón y le dijo que no era ningún traidor, y se molestó con él porque dijo que se ha reunido con el presidente Iván Duque y Federico Gutiérrez.

Quinn dice que es posible que Alejandro Gaviria dé un paso al costado del liberalismo y termine siendo un candidato independiente o matriculado en la Coalición de la Esperanza.