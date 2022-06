Confidenciales “Soy un trabajador berraquísimo”: así es el horario laboral de Rodolfo Hernández

En su entrevista con Vicky Dávila, Rodolfo Hernández contó muchos datos curiosos de su personalidad y de su día a día. Uno de estos tiene que ver con las largas jornadas de trabajo que tenía cuando apenas estaba sacando su empresa adelante. Lo contó para responder a las acusaciones de Petro de que él es un “millonario corrupto” y un “fascista”. El candidato dijo: “No sé qué será para él fascista. ¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían chocatos (alpargatas) y que vivían en la pobreza? Que difícilmente me pudieron educar en Bogotá para que yo fuera ingeniero civil, que me puse a trabajar con el mercado. Nunca he sido funcionario público, aparte de los 44 meses y 16 días de la Alcaldía. Si eso es ser fascista, pues, sí, soy fascista. Lo que soy es un trabajador berraquísimo. Cuando estaba empezando, trabajaba de dos de la mañana a seis de la tarde sin descanso. Media horita o menos de almuerzo. Eso me permitió generar una acumulación de capital”.

