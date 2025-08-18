Suscribirse

Mundo

“Te ves fabuloso”, el detalle que no pasó desapercibido en la reunión de Trump con Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudió este lunes a una reunión con Donald Trump, con el respaldo de varios líderes europeos y la esperanza de poner fin a la guerra en Ucrania.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 6:15 p. m.
l presidente Trump recibe al presidente Zelenski en la Casa Blanca para una reunión bilateral y posteriormente una reunión ampliada con líderes europeos para discutir un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 18 de agosto de 2025, en Washington D. C. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Foto de Anna Moneymaker / Getty Images North America / vía AFP). | Foto: Getty Images via AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes,18 de agosto, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca para sostener un encuentro que busque poner fin a la guerra con Rusia.

Durante el encuentro en el que respondieron las preguntas de la prensa y lo que fue este encuentro, un detalle no pasó desapercibido y llamó la atención de uno de los periodistas presentes en este evento.

“Te ves fabuloso con ese traje”, dijo a Zelenski el mismo periodista que cuando el mandatario ucraniano fue por primera vez a un encuentro con Trump en el salón oval de la Casa Blanca, en el mes de febrero, le preguntó por qué no utilizaba traje, a lo que el presidente le dijo que lo haría el día que terminara la guerra en su país.

Zelenski ha aparecido habitualmente en público con uniforme militar como símbolo de compromiso con su Ejército y el pueblo ucraniano.

Sin embargo, en esta ocasión llegó vestido con un traje negro, lo que sorprendió tanto a la prensa como al propio Trump, quien le comentó en tono jocoso: “Ese es el periodista que te atacó la última vez”.

Al comentario del presidente estadounidense, Zelenski respondió: “Lo recuerdo...” y de inmediato hizo una broma: “Él lleva el mismo traje. Yo me he cambiado. Tú no”.

Además, el ambiente estuvo marcado por la cordialidad y disposición de los dos mandatarios, en contraste con la tensión que caracterizó su primera reunión de febrero.

