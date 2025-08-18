El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este lunes,18 de agosto, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo recibió en la Casa Blanca para sostener un encuentro que busque poner fin a la guerra con Rusia.

Durante el encuentro en el que respondieron las preguntas de la prensa y lo que fue este encuentro, un detalle no pasó desapercibido y llamó la atención de uno de los periodistas presentes en este evento.

“Te ves fabuloso con ese traje”, dijo a Zelenski el mismo periodista que cuando el mandatario ucraniano fue por primera vez a un encuentro con Trump en el salón oval de la Casa Blanca, en el mes de febrero, le preguntó por qué no utilizaba traje, a lo que el presidente le dijo que lo haría el día que terminara la guerra en su país.

Zelenski ha aparecido habitualmente en público con uniforme militar como símbolo de compromiso con su Ejército y el pueblo ucraniano.

Sin embargo, en esta ocasión llegó vestido con un traje negro, lo que sorprendió tanto a la prensa como al propio Trump, quien le comentó en tono jocoso: “Ese es el periodista que te atacó la última vez”.

El detalle que no pasó desapercibido en la reunión de Trump con Zelenski. El presidente ucraniano llegó en traje negro, luego de que un periodista en su primera visita a la Casa Blanca le preguntara por qué no lo hacía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/5870WZjQ66 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2025

Al comentario del presidente estadounidense, Zelenski respondió: “Lo recuerdo...” y de inmediato hizo una broma: “Él lleva el mismo traje. Yo me he cambiado. Tú no”.