Confidenciales “Tenemos que prohibir un distrito minero”, dijo Gustavo Petro en Jericó, Antioquia

El candidato presidencial Gustavo Petro visitó el municipio de Jericó, Antioquia, este fin de semana, en medio de rechiflas y aplausos.

En su discurso, aseguró que no respaldará ningún proyecto minero en la región. “Si queremos conservar su belleza, su tradición, esa raíz que es de la nación misma, fundamental de algo que aún podemos llamar con orgullo Colombia (...), no solamente tenemos que prohibir un distrito minero, y acá sí utilizo la palabra prohibir, pues me tendrían que dar golpe de estado si quieren abrir los huecos para sacar el cobre de esta región”, dijo.

Además, cuestionó las altas inversiones que se ha hecho desde el Ministerio de Defensa en temas de reforzar al seguridad. “Le quitan el dinero a la educación de los hijos para comprar tanques de guerra y fusiles”, dijo.

Además, aseguró que, de ser presidente, apoyará los proyectos agrícolas de la región. “Muchos se nos burlaron cuando planteamos el cambio de petróleo por aguacates, pero hoy cuatro años después sería bueno volver a hacer la pregunta para ver cómo estamos”, dijo al respecto.

Su visita a este municipio era una de las más esperadas debido a que ya se había dicho que no iba a ser muy bien recibido.

Sin embargo, en la imagen que compartió Petro en la citada red social se puede apreciar a un gran número de seguidores de su proyecto político, quienes llegaron hasta el parque principal de Jericó para apoyar al precandidato en su aspiración de llegar a la Casa de Nariño.