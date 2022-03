Confidenciales “Tengo un proceso judicial injusto por defender mi reputación”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez compartió este jueves –10 de marzo– a través de su cuenta de Twitter un video en el que habla sobre la cero tolerancia que tiene el partido que dirige, el Centro Democrático, frente a la corrupción.

Uribe, quien sigue recorriendo el país respaldando a los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes por su agrupación política, estuvo este jueves en el departamento de Vichada.

En frente de las cámaras y los micrófonos, el exmandatario aseguró que el también partido de Gobierno tenía que resaltar a sus miembros transparentes, pues no podía “admitir la corrupción”.

“Y lo digo yo, que no me he robado un peso en una larga vida política”, afirmó el exsenador, quien también se refirió al proceso judicial que lo llevó preso el año pasado, y lo calificó de injusto: “Llevo un proceso judicial injusto y todo lo que he hecho es defender mi reputación”.

Con las elecciones a tres días de llevarse a cabo, Uribe aseguró que el compromiso de su partido contra la corrupción era un compromiso “del alma”, luego de apoyar la candidatura del exgobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera.