Tensión total entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero

La confrontación entre Federico Gutiérrez y Daniel Quintero se trasladó a la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez se formalizó a Quintero como encargado de esa dependencia, Gutiérrez le pidió al Consejo de Estado tumbar el decreto de designación porque, según él, no cumpliría los requisitos para el cargo.

Además, SEMANA conoció que Gutiérrez radicó una recusación para que Quintero se aparte del conocimiento, trámite y decisión de cualquier actuación administrativa de inspección, vigilancia, control o funciones sancionatorias que involucren a la Secretaría de Salud de Medellín.

En audiencia de este miércoles, la defensa de Daniel Quintero se opuso a que la Alcaldía de Medellín sea reconocida como víctima en el caso Aguas Vivas

En los pasillos de la administración se teme que Quintero, desde su nuevo cargo, tome decisiones en represalia contra Gutiérrez. Si no se acepta esta petición, se pedirá la intervención de la Procuraduría para que garantice imparcialidad.