"Terrible que nadie del Gobierno ni del Pacto se haya pronunciado sobre nombramiento de embajador presuntamente violador": Sara Tufano

La feminista Sara Tufano cada vez marca más distancia con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque la dirigente hizo parte del Polo Democrático y contempló su nombre para la lista cerrada al Senado, finalmente desistió de su aspiración.

Desde ahí, Tufano no ha dejado de mostrar sus diferencias con el actual Gobierno. A través de su cuenta personal de Twitter, la socióloga aseguró que este lunes 23 de enero “que es terrible que nadie del gobierno de Gustavo Petro ni del Pacto Histórico se haya pronunciado sobre lo de haber nombrado como embajador a un presunto violador. No solo no reconocen el error, sino que las violencias de género les valen cinco. Por eso es imprescindible el feminismo en la política”, escribió.

Lo dijo tras la designación de Víctor De Currea-Lugo como embajador de Colombia en Emiratos Árabes Unidos, que se cayó tras conocerse las denuncias en contra del académico por parte de mujeres que afirmaron que, al parecer, él las acosaba sexualmente.

Recordemos que además de Tufano, la congresista Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad, reconoció que tenía una sensación agridulce: “ahora sabemos que gracias a los testimonios y al apoyo de múltiples voces se pueden frenar nombramientos como el de De Currea, pero el silencio de Gustavo Petro y Francia Márquez me desconcierta. La omisión también es una posición”.

Pese a los llamados de la izquierda, ni el presidente ni su vicepresidenta se pronunciaron sobre la fallida designación de De Currea-Lugo.

Volviendo a Tufano, este martes 24 de enero la feminista también rechazó la estrategia del presidente de sacar a las calles a los ciudadanos a defender sus reformas.

“¿El Gobierno pretende que la gente apoye sus reformas en las calles sin ni siquiera conocerlas? Lo sensato es que la ciudadanía las conozca, se apropie de ellas y ahí sí salga a defenderlas si es necesario. ¿O es que hay gente que sale a las calles solo porque lo dice Petro?”, preguntó.