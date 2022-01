Confidenciales Todo está listo para que Juan Fernando Cristo reciba el aval del partido ASI

Juan Fernando Cristo, uno de los aspirantes de la Coalición Centro Esperanza, está respaldado y amparado por el partido Alianza Social Independiente (ASI). La colectividad, que hace parte de la unión moderada desde agosto de 2021, le otorgó avales para que los miembros del movimiento del exministro del Interior tuvieran cabida en las listas conjuntas al Congreso.

En Marcha, plataforma política de Cristo, no tiene personería jurídica y, tal como no puede presentar candidatos al legislativo, no puede oficializar su aspiración presidencial por sí solo. Por esto, el ejecutivo nacional de ASI decidió por mayorías otorgarle el aval para llegar a la consulta.

“Hicimos una reunión extraordinaria y se tomó la decisión de otorgarle el aval para la consulta interpartidista que elegirá candidato único a la Presidencia. Ya él hizo el trámite, nosotros lo pasamos a ventanilla única por veeduría y ya lo que haría falta sería expedírselo oficialmente para la inscripción”, contó Berenice Bedoya, representante legal del partido y número 4 en la lista al Senado por la Centro Esperanza, en conversación con SEMANA.

Para Bedoya, la razón para escogerlo como representante del partido radicó en el compromiso por la paz. “Estamos seguros de que es un hombre que nos representa. Es un hombre de lo social y del trabajo con las comunidades, por eso decidimos, con el ejecutivo nacional, otorgar este aval”.

La correría junto a Cristo ya comenzó. Bedoya estuvo junto al candidato en Medellín a finales de la semana pasada y posteriormente se informó sobre el proceso de entrega del aval.

“Vamos a recorrer el país con el partido ASI, que ha ofrecido su respaldo a la candidatura”, anunció Cristo en días pasados.

Aún no hay fecha fija para que se haga oficial, pero se conoció que la rueda de prensa y entrega del beneficio se llevaría a cabo en Bogotá a finales de la próxima semana.