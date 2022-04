Confidenciales ¿Trampa de Piedad Córdoba en la campaña de Petro?

Cuando algunos no terminan de entender cómo Piedad Córdoba visitaba a extraditables en las cárceles para supuestamente ofrecerles beneficios y no ser enviados a Estados Unidos ante un triunfo de Petro, ha surgido una hipótesis muy particular en el mismo Pacto Histórico. Se trata de la siguiente: la senadora electa haría parte de un entrampamiento contra Petro, buscando salvarse aparentemente en medio de todos los enredos judiciales que enfrenta. Cierto o no, lo que algunos sostienen es que desde hacía varias semanas Petro no confiaba en ella y sentía que podía ponerle una trampa. Incluso, por esa razón, Petro había advertido en Twitter, el pasado 9 de abril, que el narcotráfico quería infiltrar su campaña. Algunos sienten que es un cuento muy reforzado y que el candidato también es responsable en el escándalo de Piedad, y simplemente la ‘quemó’.