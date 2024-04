Tres congresistas con miles de votos en el Centro Democrático no podrían volver a aspirar al Congreso

En el Centro Democrático deben resolver esa duda porque los estatutos indican que una persona no puede aspirar tres veces consecutivas al Congreso. Es el caso de Paola Holguín, Paloma Valencia y Honorio Henríquez, quienes no podrían estar en la lista al Senado para 2026.

Por ahora, las congresistas tienen intenciones presidenciales, aunque no descartan una aspiración regional, y el futuro de Henríquez se definirá más adelante. En todo caso, el partido tendría que buscar nuevos liderazgos para no perder esos votos o modificar los estatutos para que, eventualmente, estas tres personas puedan aspirar de nuevo al Congreso. En 2022, los tres sumaron más de 175.000 votos, una cifra que no se reemplaza fácilmente.