Confidenciales Trump le declara la guerra a enemigos y amigos

En los días finales del colapso de Trump, este le ha declarado la guerra no solo a sus enemigos, sino también a los que se jugaron todo por él. En esta lista están Rupert Murdoch y Fox News sin los cuales probablemente no hubiera llegado a la Casa Blanca. Le sigue el vicepresidente Mike Pence, quien fue su fiel perro faldero hasta que Trump le exigió que certificara su falso triunfo sobre Biden. Y ahora tiene en la mira a Giuliani, quien por defenderlo pasó de ser el héroe del 11 de Septiembre al abogado más desprestigiado de Estados Unidos. Giuliani tenía honorarios de 20.000 dólares diarios para reversar la victoria de Biden. Como fracasó, el presidente acaba de ordenar que no le paguen. Ahí va a haber bronca.