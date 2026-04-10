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Uribe sale en defensa de Paloma Valencia y destapa supuesto “compromiso” de Iván Cepeda: “Prometieron el cielo”

El líder del Centro Democrático volvió a lanzar un mensaje de cara a las elecciones de mayo.

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Redacción Confidenciales
10 de abril de 2026, 12:35 p. m.
Paloma Valencia, Álvaro Uribe e Iván Cepeda.
Paloma Valencia, Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a salir en defensa de la candidata Paloma Valencia y le lanzó una nueva pulla a Iván Cepeda, candidato del petrismo para las elecciones 2026.

A través de su cuenta de X, el exjefe de Estado habló de un supuesto compromiso que tiene el militante del Pacto Histórico.

“Prometieron el cielo, dejan el desastre, el compromiso de Cepeda es profundizar el desastre”, escribió.

En la misma publicación, Uribe dejó claro que, desde su visión, Valencia es la mejor opción que tienen los colombianos. “Paloma es transparencia, seguridad, salud, impulsar la inversión y el empleo“, señaló.

Además, sostuvo entre sus compromisos se encuentran ayudar a la mujer cabeza de familia, al adulto mayor pobre y al joven que, por diferentes motivos, no estudia ni trabaja.