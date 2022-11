Confidenciales “Uribe Turbay me quería sabotear el debate”: Gustavo Bolívar entrega su versión sobre su cruce con dos senadores del uribismo

Este martes, en la Comisión Tercera del Senado, el senador Gustavo Bolívar y los senadores Miguel Uribe Turbay y Ciro Ramírez, ambos del Centro Democrático, protagonizaron un cruce de palabras.

Aunque Bolívar y Uribe Turbay usualmente se enfrentan verbalmente, con Ramírez no había ocurrido el primer encontrón.

Ramírez le contó a SEMANA que él se molestó porque durante la rendición de cuentas semestral del Banco de la República, Bolívar le concedió la palabra a la senadora del Pacto Histórico Clara López, en calidad de réplica. Al congresista uribista le pareció que no aplicaba porque en sus intervenciones ninguno de la oposición se había referido al Pacto Histórico o a la senadora López.

Bolívar no le concedió la palabra a Ramírez y, al contrario, según un video que divulgó en redes sociales la senadora Paloma Valencia, se le escucha decir: “Me le cierran el micrófono, por favor”, mientras Ramírez le solicitó que cumpliera con la Ley Quinta.

Srs @RevistaSemana las cosas no son así.

Siempre doy garantías a la oposición. Pregunten a todos los senadores de la Comisión. Este episodio ocurrió porque concedí una réplica de 2 minutos a Ciro, ya llevaba 4 y Uribe Turbay me quería sabotear el debate.https://t.co/UqaxVc4FcJ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 29, 2022

Bolívar escribió un trino en la red social Twitter donde entregó su versión.

“Siempre doy garantías a la oposición. Pregunten a todos los senadores de la Comisión. Este episodio ocurrió porque concedí una réplica una réplica de 2 minutos a Ciro Ramírez, llevaba 4 minutos y Miguel Uribe Turbay me quería sabotear el debate”, explicó.

Este es el principal escudero del gobierno, me parece que lo representa muy bien. pic.twitter.com/sIj9dkWWpi — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 29, 2022

El martes, Ciro Ramírez dijo que le “parece una falta de respeto lo ocurrido. Como tienen las presidencias de las comisiones, ellos quieren hacer todo lo que criticaron. No nos dejan responder porque saben que les decimos muchas verdades y no quieren oír las verdades”.

El otro agarrón que sostuvo Bolívar ocurrió con Miguel Uribe, un nuevo enfrentamiento de los tantos que suelen tener en la Comisión Tercera.

Bolívar se refirió a la famosa frase de Julio César Turbay, abuelo de Miguel Uribe, cuando fue presidente de la República, sobre “llevar la corrupción a sus justas medidas” y se desató la polvareda.

Miguel Uribe, molesto por el comentario, pidió la palabra y le respondió al senador. “Me sorprende y celebro que usted, después de utilizar esa frase durante años para descalificar a mi abuelo, hoy diga que tenía razón. Sin embargo, creo que se equivoca usted. No me corresponde juzgar, ni evaluar, ni defender la frase, pero eso fue hace 50 años y estamos en dos momentos históricos distintos. Hoy tenemos la tecnología que en ese momento no había, y la capacidad para acabar la corrupción y llevarla a cero. Ojalá ese fuera su compromiso”.