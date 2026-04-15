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Uribismo lanza duras críticas a Gustavo Petro por el aterrizaje de Daniel Quintero en la Superintendencia de Salud

La hoja de vida del exalcalde de Medellín fue publicada en la página de la Presidencia.

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Redacción Semana
15 de abril de 2026, 7:31 p. m.
Daniel Quintero llega al petrismo.
Daniel Quintero llega al petrismo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tendrá un puesto en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Será el nuevo superintendente nacional de Salud, según lo confirmó la publicación de su hoja de vida en la página oficial de la Presidencia.

Por esa razón, desde el Centro Democrático lanzaron duras críticas por la decisión del Gobierno Petro.

El concejal Sebastián López, vocero del uribismo en Antioquia, aseguró que la crisis del sistema de salud se profundizará en los próximos tres meses.

“¡Y sí, señores! Ese era el cambio. El gobierno de Gustavo Petro, quien hoy asfixia al sistema de salud, nombra a Daniel Quintero, el imputado, como superintendente de Salud. ¡Vigilará la plata de la salud de los colombianos! ¡Una muy mala noticia para Colombia!“, dijo López.

La candidata presidencial Paloma Valencia también se pronunció y lanzó fuertes críticas por la llegada de Quintero a la Superintendencia de Salud.