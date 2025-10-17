Suscribirse

“Verdaderamente, Petro es una caricatura sin apoyos, sin visa y sin respeto”: Francisco Barbosa

“Lo que dice (el presidente) no le interesa a nadie, ni afecta a nadie”, asegura el exfiscal.

Redacción Semana
17 de octubre de 2025, 8:13 p. m.
Francisco Barbosa y Gustavo Petro
Francisco Barbosa y Gustavo Petro | Foto: Semana/Presidencia

En la entrevista de Gustavo Petro con Hollman Morris hubo algunas declaraciones que generaron muchos comentarios.

Una de ellas fue la narración del presidente Petro de cómo estaban dolidos por su discurso en la ONU tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu.

Contexto: Petro sacó pecho por llamado a desobedecer a Trump tras reciente salida de alto mando militar de EE. UU., pero esto dijo el Departamento de Defensa

La razón que argumentó el primer mandatario fue que los dos líderes mundiales no resistieron sus palabras, “no porque fueran groseras, sino porque dije que ni el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios ni el pueblo de EE. UU. es el elegido de Dios; el pueblo elegido de Dios es la humanidad”.

Ante semejante consideración, el exfiscal Francisco Barbosa hizo un comentario: “Verdaderamente, Petro es una caricatura sin apoyos, sin visa y sin respeto internacional por sus discursos carentes de sentido en favor del narcotráfico y de los criminales. Lo que dice no le interesa a nadie, ni afecta a nadie”.

