Vicky Dávila enciende polémica: “Quien aspire a la Presidencia tiene que decir la verdad si padece una enfermedad grave”

La aspirante presidencial fue clara en asegurar que quienes están en la carrera por llegar a la Casa de Nariño deben decir la verdad sobre si padecen alguna enfermedad grave.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 8:05 p. m.
La precandidata Vicky Dávila hizo un nuevo pronunciamiento en medio de la agitada carrera presidencial.
La precandidata Vicky Dávila hizo un nuevo pronunciamiento en medio de la agitada carrera presidencial.

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó este sábado, 17 de enero, un claro mensaje en medio de la agitada campaña que se empieza a vivir en Colombia, de cara a las elecciones a la Presidencia de la República.

Los candidatos tenemos la obligación moral con los colombianos de decir la verdad sobre nuestro estado de salud”, soltó la aspirante presidencial en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Dávila, quien participará el próximo 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia, la cual está conformada por un grupo amplio de políticos y personalidades de la derecha y la centro derecha colombiana, fue enfática en asegurar que “lo contrario sería un engaño”.

“La historia clínica es reservada, pero quien aspira a la Presidencia tiene que decir la verdad si padece una enfermedad grave, no puede hacerse elegir presidente, por el bien de la nación. Eso es honestidad”, recalcó la candidata.

Política

En las últimas horas, la aspirante presidencial salió en defensa de la Gran Consulta por Colombia, a la que recientemente se unieron nombres como los de Enrique Peñalosa, Juan Carlos Pinzón y Paloma Valencia.

Ellos se sumaron a Aníbal Gaviria, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Vicky Dávila, quienes competirán en las urnas en las consultas interpartidistas para definir un único candidato.

“No es malo ser de derecha, de centro o de izquierda. Lo malo es el fanatismo que vuelve ciegas a las personas. Lo que destruye es acolitar la corrupción y el crimen. Eso es lo malo”, dijo Dávila, quien radicó 1,3 millones de firmas ante la Registraduría para avalar su candidatura.

