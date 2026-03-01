Confidenciales

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

La candidata presidencial cerró su campaña con una visita a la Virgen de Chiquinquirá y pidió por un país mejor.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 5:26 p. m.
La candidata Vicky Dávila visitó a la Virgen de Chiquinquirá en su cierre de campaña.
A menos de ocho días para que los colombianos asistan a las urnas para elegir a los nuevos miembros del Congreso de la República y los aspirantes presidenciales de las consultas interpartidistas, los candidatos cerraron sus campañas con diferentes actos públicos.

La candidata presidencial del movimiento Valientes, Vicky Dávila, decidió hacer el cierre de su campaña con un homenaje a la Virgen de Chiquinquirá, por lo que llegó este domingo hasta el municipio de Boyacá y sorprendió a más de un feligrés que se encontraba en la basílica.

Visitando a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Un cierre de campaña espiritual y lleno de fe, por un país mejor para todos y que silencie las balas y el acabe con tanto dolor. Aquí los colombianos merecen tener futuro”, escribió la aspirante presidencial en un mensaje.

Dávila aprovechó su visita a la Virgen de Chiquinquirá y cantó ante una multitud que se encontraba en el templo, para pedir por la paz y la reconciliación de todos los colombianos.

Mi ofrenda hoy a la Virgen de Chiquinquirá, con fe y con amor te digo, madre, que sea lo mejor para Colombia”, señaló la candidata presidencial en otro mensaje, que acompañó con un video donde le canta a la Virgen.

Dávila se medirá el próximo domingo, 8 de marzo, en la Gran Consulta por Colombia a Vicky Dávila, Paloma Valencia, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y David Luna, por la candidatura a la primera vuelta presidencial.

Dávila aparece con la segunda mejor intención de voto en la última encuesta de AtlasIntel para SEMANA, con el 13,7 %, por debajo de la candidata del Centro Democrático, con el 44,4 % de la intención de votos válidos.

