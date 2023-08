Video: Cambio Radical recuerda cuando Nicolás Petro hacía campaña y se promocionaba como un “joven humilde”

En uno de los videos de propaganda electoral, Petro le entrega un folleto a una mujer con la forma de un plátano y le pide no vender su voto. “Hoy inicia la campaña del “plata-no”, soluciones sí”, señala un miembro de la campaña que aparece con Petro. Posteriormente, el hijo del presidente agrega: “Si vendes tu voto, renuncias al derecho de un buen gobierno”.

En el otro clip, Nicolás Petro se compara con hijos de expresidentes, les lanza pullas y asegura que es una persona “humilde”. “Uno, yo no tengo zonas francas. Dos, yo no tengo centros comerciales, tampoco tengo manillas. No soy multimillonario. Al contrario, yo soy un joven humilde”, dice.