Confidenciales Video | Daniel Quintero y César Gaviria apoyaron juntos a la Selección Colombia en Barranquilla

Sin duda los partidos de la Selección Colombia son el momento ideal para que la familia o los amigos se reúnan para apoyar al combinado tricolor, rumbo al Mundial de Catar de 2022. Por lo tanto, el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda no decepcionó y venció este jueves con autoridad a Chile 3-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Entre los asistentes al Metropolitano estuvieron juntos, alegres, transmitiéndole la mejor energía a la Selección Colombia, el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el expresidente liberal César Gaviria. En un video que circula en las redes sociales se aprecia a ambos políticos tomándose fotos con algunos hinchas en la tribuna; algo que llama la atención es que el exmandatario, en ese momento, fue captado sin el tapabocas, un elemento fundamental para hacerle frente al coronavirus.

Vale recordar que al alcalde Daniel Quintero le han cuestionado su supuesta cercanía con el expresidente Gaviria. Sin embargo, el mandatario de Medellín ha insistido en que el exmandatario liberal no tiene injerencia en su gobierno.

#DATO El expresidente Cesar Gaviria y los alcaldes @QuinteroCalle y @jaimepumarejo vieron juntos el partido de Colombia vs Chile hoy en Barranquilla. pic.twitter.com/LNdI10HluN — Santiago Ángel (@santiagoangelp) September 10, 2021

En una entrevista en Vicky en Semana, César Gaviria dijo que él en su momento le ofreció su apoyo a Quintero y este no lo aceptó. Recordó también que era muy buen amigo del alcalde de la capital de Antioquia.

“Él -Quintero- tiene una característica muy importante, es que a él no lo manda nadie. Yo no lo mando. A él no lo manda nadie. Y él sale, explica, defiende y ya (...) Los alcaldes de Medellín los escoge la gente, no los partidos políticos. Yo le ofrecí a Daniel mi apoyo liberal si le servía y el creyó que no le servía, yo no tenía ningún problema con eso. Yo soy buen amigo de él y si lo tengo que defender lo defiendo porque a mí me parece un buen alcalde, qué hago”, dijo en esa entrevista César Gaviria.