Confidenciales VIDEO: La nieta de Juan Manuel Santos felicitó a Shakira, cantándole su última canción

El cumpleaños de la cantante colombiana Shakira ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans sin importar la edad, y una de las más pequeñas le hizo un hermoso video, que ya le está dando la vuelta a todo el país en Instagram.

Se trata de la nieta del expresidente Juan Manuel Santos, Celeste, quien no dudó un solo segundo en pararse en una silla y poner un pie en una mesa, posar ante la cámara del celular de su madre, María Antonia Santos, y poner su mejor actitud para interpretar parte de la canción BZRP Session # 53, que la barranquillera realizó junto al productor argentino Bizarrap.

Como si se tratara de toda una diva pop, Celeste cantó “Yo no estoy pa’ tipos como tuuuuú… A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú… Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'”, moviendo sus brazos y señalando a todos los hombres que estaban a su alrededor. Además, se apropió tanto de la canción que hasta hizo gestos con su cabello como una chica grande empoderada y no paró de bailar un solo segundo.

Además, su outfit elegante, pero cómodo le sirvió a la perfección para su interpretación, pues su chaqueta azul estampada en flores y su bolso en forma de oso de peluche con lentejuelas doradas le dieron un toque sofisticado y muy urbano, tal como el que ostenta Shakira en los últimos meses.

Fue el mismo Juan Manuel Santos el que publicó el video en su cuenta oficial de Instagram, que acompañó con una leyenda dedicada especialmente a la cantante colombiana. “Feliz cumpleaños @shakira, te desea Celeste. 🎉🎤💃🏼”, escribió el exmandatario en el post, que ya cuenta con más de 22 mil likes.

“El uuuuu me mata ❤️”, “Presidente Juan Manuel Prometió dedicarse a ser abuelo y lo cumple y lo disfruta a cabalidad. Mi admiración y respeto”, “Gracias Presidente por compartir esta BELLEZA de video! Celeste 🦋 está HERMOSA 🤩!”, “Muero de amor. Ella muy 🔝 y fan”, “Que ternurita Dr. Santos. En verdad es usted una persona admirable, bendiciones”, “Ay noooo, ¿qué es esta bellezaaa? 😍”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Los elogios no solo le llegaron a la pequeña, que en junio cumplirá cinco años, también le llovieron flores al expresidente, a quien le alaban que luego de retirarse de su cargo se ha dedicado a la vida académica y a compartir momentos inolvidables con su esposa, María Clemencia ‘Tutina’ Rodríguez, y sus hijos Martín, Esteban y María Antonia Santos.