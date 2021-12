Confidenciales ¿Volvió Angélica Lozano a la Alianza Verde?

Dos días después de haber renunciado a la Alianza Verde, la senadora Angélica Lozano reapareció nuevamente este lunes en un directivo virtual del partido donde se discuten las listas a Cámara y Senado, y además se analiza la forma como se realizará la alianza legislativa con la Coalición Centro Esperanza.

Lozano ha realizado intervenciones durante la mañana, ha opinado sobre algunas candidaturas en las regiones e incluso una fuente de la Alianza Verde le confirmó a SEMANA que ya pidió el número 10 en su candidatura al Senado.

Aunque no es oficial que Lozano haya regresado a su partido porque –al menos ella no lo ha hecho público– internamente estiman que después de la gazapera del fin de semana donde ella renunció y las directivas de la Alianza Verde no le aceptaron su renuncia, ella estaría de vuelta.

Internamente fueron más las voces que aplaudieron que Lozano regresara a la Alianza Verde que las que buscaron que se retirara. Al fin y al cabo, sin los votos directos del profesor Antanas Mockus que en 2018 sumaron más de 505.000, ella se convirtió en la segunda mejor votación de su colectividad con más de 105.000 electores, una cifra que, en caso de repetirse o aumentarse en 2022, sería beneficiosa para los Verdes y la propia coalición de centroizquierda.

Si Angélica Lozano está de regreso, la Alianza Verde avanzará en la socialización de sus listas con la Coalición Centro Esperanza que les permita llegar en convergencia a las legislativas, así gran parte de sus congresistas estén respaldando a Gustavo Petro en las presidenciales.