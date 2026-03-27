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WestCOL confirma la fecha de su esperado encuentro con el expresidente Uribe

El streamer estará con Álvaro Uribe Vélez diez días antes de la primera vuelta de las presidenciales.

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Redacción Confidenciales
27 de marzo de 2026, 9:38 p. m.
Caballos y política: los detalles del próximo "stream" entre WestCOL y Álvaro Uribe
Caballos y política: los detalles del próximo "stream" entre WestCOL y Álvaro Uribe Foto: Westcol

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en plataformas digitales como WestCOL, anunció la fecha oficial de su reunión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A través de sus canales de comunicación, el streamer detalló que el encuentro se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo a las 3:00 p.m., hora de Colombia.

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Este anuncio se produce tras la transmisión realizada por Villa Álvarez el pasado jueves 26 de marzo junto al presidente de la República, Gustavo Petro. En dicho espacio, ambos abordaron temas de la agenda nacional, con un enfoque principal en la seguridad ciudadana. Durante el diálogo con el mandatario Petro, se discutieron puntos como el porte legal de armas, los límites de la ley en casos de defensa propia y el tratamiento judicial para los procesados por diversos delitos.

Detalles de la producción y temática

Respecto a la jornada programada con el expresidente Uribe, los ejes temáticos de la conversación aún no han sido revelados de manera formal. No obstante, el material promocional difundido por el creador de contenido ofrece indicios sobre la ambientación de la transmisión. El video promocional consta de tres segmentos: una toma de personas a caballo, una representación de la bandeja paisa y una imagen final donde aparecen Álvaro Uribe y WestCOL integrando ambos elementos.

Debido a estas referencias visuales, se confirmó que el stream se titulará “Comida colombiana y caballos con Álvaro Uribe”. Este tipo de formatos busca integrar la dinámica de las transmisiones en vivo con figuras de la política nacional para alcanzar audiencias digitales jóvenes. Con esta nueva cita, el creador de contenido completa una serie de interacciones con los principales sectores políticos del país en un corto periodo de tiempo.

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