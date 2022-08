Confidenciales “Ya se me desmayó un escolta por excederme”: la confesión del presidente Gustavo Petro

En la ceremonia de transmisión de mando de este 20 de agosto de las fuerzas militares, el presidente Gustavo Petro cerró su discurso con una simpática confesión: que el ritmo que ha tenido en estos primeros días ha sido frenético. “Creo que me he extendido un poco y esa es mi costumbre. El día ha estado largo. Ya se me desmayó un escolta por excederme”, dijo.

En su intervención, el presidente habló de muchos temas, por ejemplo, llamó al Ejército a tener más empresas como Satena. Aseguró que cree en un “ejército es con campesinos, con negros, negras, con indígenas... “. Habló de la necesidad de tener un ejército para la paz.

Explicó que en su gobierno él quiere recorrer el país y poner sus “botas en el barro”. Y finalizó con esta frase: “El presidente de la República no es solo su comandante en jefe, sino su hermano, que ojalá pueda llevarlos a un país en paz”.