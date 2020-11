Confidenciales Yerno de Trump, Jared Kushner, le estaría pidiendo que reconozca su derrota

Por ahora, el presidente Donald Trump no ha reconocido el triunfo de Joe Biden. El temor de que se quede en su tesis de fraude y luego no se vaya de la Casa Blanca crece. Por eso, una noticia que publicó CNN ha dado esperanza al mundo. El magnate había dicho no solo que “esta elección está lejos de terminar” y que Biden “se apresuró a hacerse pasar por el ganador... No descansaré hasta que el pueblo estadounidense tenga el recuento de votos honesto que se merece y que exige la democracia”. Kushner, quien ha sido uno de los hombres más cercanos al magnate, sería la persona que estaría convenciéndolo de aceptar la vía democrática. En 2009, Jared Kushner entró a la vida de Donald Trump cuando se casó con su atractiva y emprendedora hija Ivanka. Durante la campaña su rol fue creciendo y, poco a poco, se convirtió tanto en el defensor más recalcitrante de Trump como en su consigliere más cercano. Ahora estaría a punto de hacer el aporte más valioso para una salida digna del magnate de la Casa Blanca que le resolvería muchos líos a los Estados Unidos.