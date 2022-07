Confidenciales “Yo no hubiera sido presidente de la CEV si no hubiera pasado 14 años en el Magdalena Medio”: Francisco de Roux

Del 22 al 25 de julio, la Comisión de la Verdad estará socializando ante diversos sectores de Barrancabermeja, Aguachica, Gamarra y Puerto Berrío el Informe Final que se presentó al país el pasado 28 de junio.

Como es bien sabido, el informe expone las causas del conflicto armado durante más de 50 años y dejó algunas recomendaciones para la no repetición y la continuación de la guerra. Durante esta gira, se conversará con quienes, durante casi cuatro años y acorde con el mandato de la Comisión de la Verdad, participaron y acompañaron el proceso: las víctimas, organizaciones sociales, artísticas, culturales, empresarios, pescadores, entidades locales y Fuerza Pública.

Durante el evento, los comisionados y el director de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el padre Francisco de Roux, realizaron algunas apreciaciones sobre los procesos que se han dado en el territorio, para la construcción de la verdad.

En ese sentido, Lucía González dijo que las mujeres habían desempeñado un papel fundamental. “Las mujeres han sido líderes en el Magdalena Medio. La Diócesis también ha sido muy importante para la construcción de la paz en este territorio”, fueron las palabras de la comisionada Lucía González.

Además, De Roux no dudó en mencionar que gracias al tiempo que compartió en la región, comprendió mejor las dinámicas del conflicto, conoció el sufrimiento de las víctimas, entre otras cosas. Por ello, señaló que “yo no hubiera sido presidente de la Comisión de la Verdad si no hubiera pasado 14 años en el Magdalena Medio”.

Por otro lado, la comisionada González también apuntó a señalar que esta región todavía sufre la violencia de la guerra.

“Persiste una guerra muy fuerte en esta región y yo quisiera dejar el mensaje de que la Paz Grande debe germinar acá, así como aquí mismo germinó el Acuerdo de Paz”, expresó la comisionada.